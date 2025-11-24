Когда в Киеве будут отключать свет 25 ноября — появились графики
25 ноября в Киеве продолжат действовать почасовые отключения электричества, чтобы сбалансировать энергосистему, поврежденную российскими обстрелами.
ДТЭК опубликовало графики отключения света в Киеве 25 ноября:
1.1 очередь – без света с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
1.2 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
2.1 очередь – без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
2.2 очередь – без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;
3.1 очередь – без света с 00:00 до 00:30 и с 09:30 до 13:00;
3.2 очередь – без света с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;
4.1 очередь – без света с 09:30 до 13:00;
4.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;
5.1 очередь – без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
5.2 очередь – без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
6.1 очередь – без света с 12:30 до 16:30;
6.2 очередь – без света с 02:00 до 06:00 и с 12:30 до 16:30.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.