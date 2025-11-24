Когда в Киеве будут отключать свет 25 ноября — появились графики

Киевлянам сообщили, в какие часы не будет света 25 ноября.

25 ноября в Киеве продолжат действовать почасовые отключения электричества, чтобы сбалансировать энергосистему, поврежденную российскими обстрелами.

ДТЭК опубликовало графики отключения света в Киеве 25 ноября:

1.1 очередь – без света с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;

1.2 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;

2.1 очередь – без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;

2.2 очередь – без света с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:30;

3.1 очередь – без света с 00:00 до 00:30 и с 09:30 до 13:00;

3.2 очередь – без света с 00:00 до 00:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;

4.1 очередь – без света с 09:30 до 13:00;

4.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 20:00 до 23:30;

5.1 очередь – без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

5.2 очередь – без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

6.1 очередь – без света с 12:30 до 16:30;

6.2 очередь – без света с 02:00 до 06:00 и с 12:30 до 16:30.

