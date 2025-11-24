Удар росіян по дитмайданчику в Кривому Розі: СБУ вказала, хто командував атакою
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом російським офіцерам, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року, внаслідок якого загинуло 20 людей, серед яких - дев’ятеро дітей, повідомили у відомстві.
«Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань рф, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер-М» з осколково-фугасною бойовою частиною. За даними відомства, до атаки причетні чотири російських офіцери:
- генерал-полковник Олексій Кім - начальник штабу об'єднаного угруповання військ РФ. Як встановили спецслужби, він здійснював загальне керівництво атакою;
- віцеадмірал Олександр Пешков - начальник Об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження РФ. Він був залучений для реалізації удару;
- контрадмірал Олексій Петрушин - начальник центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження РФ. За даними СБУ, він здійснив підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу на Кривий Ріг;
- полковник Олександр Кісєдобрєв - очільник управління ракетних військ і артилерії РФ виконував підготовку і технічне забезпечення удару.
«Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб)», – додали в спецслужбі.
Нагадаємо, 4 квітня 2025 року, російська армія завдала балістичного удару по житловому району у Кривому Розі. Ракета влучила поруч із будинками та дитячим майданчиком. Внаслідок атаки загинули 19 людей, серед них дев’ятеро дітей. Також було пошкоджено близько 20 багатоповерхівок, понад 30 автомобілів, а також заклади освіти та громадського харчування. Пізніше у місті помер ще один постраждалий.
