По Кривому Рогу вдарили балістикою — вже відомо про 12 загиблих

Російські військові вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону у Кривому Розі.

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У Кривому Розі пролунав сильний вибух. Ворог застосував балістичну ракету для удару по житлового мікрорайону міста. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі вже відомо про 12 загиблих, понад 50 людей постраждали.

У місцевих пабліках пишуть, що балістика вдарила по ресторану. На місці спалахнула сильна пожежа.

Нагадаємо, що днями Кривий Ріг пережив ракетну атаку, внаслідок якої загинули люди.

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