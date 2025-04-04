По Кривому Рогу ударили баллистикой — уже известно о 12 погибших

Российские военные ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в Кривом Роге.

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В Кривом Роге прогремел сильный взрыв. Враг применил баллистическую ракету для удара по жилому микрорайону города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Уже известно о 12 погибших, более 50 человек пострадали.

В местных пабликах пишут, что баллистика ударила по ресторану. На месте загорелся сильный пожар.

Напомним, что на днях Кривой Рог пережил ракетную атаку, в результате которой погибли люди.

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