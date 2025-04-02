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Россия ударила ракетой по Кривому Рогу, есть погибшие

19:18, 2 апреля 2025
В результате удара по городу на данный момент известно о четырех погибших и одном раненом.
Россия ударила ракетой по Кривому Рогу, есть погибшие
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В среду, 2 апреля, российские оккупационные войска нанесли баллистический удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, в результате удара по городу на данный момент известно о четырех погибших и одном раненом.

«Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы», — заявил он.

В то же время начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры.

«Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар», — заявил он и добавил, что пострадали многоквартирные дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку.

«Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрела и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На данный момент известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что везде в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров — от США, от Европы, от других в мире.

«Нас всех отделяет как минимум от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекратить войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие. И также все подобные российские удары доказывают, что Украине нужны достаточно системы и ракеты ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на Россию и стабильная поддержка Украины», — добавил он.

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Кривой Рог война Владимир Зеленский

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