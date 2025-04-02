Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу, є загиблі

Внаслідок удару по місту наразі відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

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У середу, 2 квітня, російські окупаційні війська вдарили балістикою по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, внаслідок удару по місту наразі відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого.

«Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені», - заявив він.

Водночас начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури.

«Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа», - заявив він та додав, що постраждали багатоквартирні будинки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку.

«Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від США, від Європи, від інших у світі.

«Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України», - додав він.

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