Кабмін вніс зміни до класифікації посад державної служби

Державним органам доручено переглянути результати класифікації посад державної служби з метою приведення їх у відповідність з новою постановою.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмін опублікував постанову від 1 квітня №369 «Деякі питання проведення класифікації посад державної служби».

Документ розроблено Нацагентством з питань державної служби. Він є частиною пакета підзаконних актів, передбачених законом від 11 березня 2025 року №4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» та набирає чинності одночасно з ним, але не раніше дня опублікування.

Постановою внесені зміни до постанови Кабміну від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Зокрема, внесені зміни до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану:

удосконалено процедуру погодження результатів класифікації посад державної служби;

унормовано механізм проведення повторної класифікації посад державної служби;

уточнено вимоги до основної інформації про посади;

передбачено норми щодо ознайомлення працівників державного органу з результатами класифікації їх посад;

уточнено термінологію;

визначено особливості погодження результатів класифікації посад, що містять інформацію з обмеженим доступом;

унормовано питання проведення класифікації посад в новостворених державних органах.

Крім цього, внесені зміни до Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, зокрема, що передбачають:

удосконалення описів сімей посад державної служби з метою забезпечення єдиного підходу у застосуванні;

удосконалення опису рівнів посад.

Міністрам, керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах.

Державним органам доручено переглянути результати класифікації посад державної служби з метою приведення їх у відповідність з цією постановою, зокрема державним органам із штатною чисельністю:

до 100 посад — протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою;

до 500 посад — протягом 30 робочих днів;

до 1000 посад — протягом 40 робочих днів;

понад 1000 посад — не пізніше ніж через два місяці.

Зокрема затверджено каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад. Каталог визначає перелік сімей та рівнів типових посад державної служби, містить їх опис з метою проведення класифікації посад державної служби.

Критеріями класифікації посад державної служби є сім’я посади, рівень посади, юрисдикція та тип державного органу.

Цим Каталогом визначаються 27 сімей посад державної служби, зокрема адміністративне керівництво, адміністрування та надання публічних послуг, аналіз державної політики та нормотворча діяльність, бухгалтерія, внутрішній аудит, запобігання корупції, оборонна робота, мобілізаційна підготовка і мобілізація, організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження тощо.

Основний функціонал типових посад містить узагальнений опис основних напрямів роботи на відповідних посадах державної служби. Перелік основного функціоналу типових посад не є вичерпним.

Сім’я посад визначається на основі співвідношення опису сім’ї з метою посади державної служби та основними напрямами роботи.

На посаді державної служби може виконуватися робота за напрямами, які належать до різних сімей посад. Посада належить до тієї сім’ї посад, робота за основними напрямами на якій виконується або повинна виконуватися протягом переважної частини робочого часу.

Якщо жодна з функцій не виконується протягом переважної частини робочого часу, така посада державної служби класифікується відповідно до найбільш важливої функції, що виконується регулярно, або до функції, що виконується найчастіше.

Під час визначення сім’ї посад враховуються вимоги законодавства, яким визначено основні завдання та функції, що повинні виконуватися відповідними структурними підрозділами або на відповідних посадах державної служби в державних органах.

Кожна сім’я включає посади різних рівнів відповідно до ролі та місця посади в організаційній структурі державного органу, основної мети посади. Усього визначено дев’ять рівнів посад державної служби.

У межах сімей посад може визначатися різна кількість рівнів посад. В одному структурному підрозділі можуть бути посади державної служби, віднесені до різних сімей та рівнів посад.

Юрисдикція та тип державного органу визначаються відповідно до вимог закону, яким визначено умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Нижче наводимо зміст постанови Кабміну.

Автор: Наталя Мамченко

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