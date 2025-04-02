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Андрій Гайченко повідомив, як судові експерти Мін’юсту фіксують злочини РФ

18:48, 2 квітня 2025
З початку 2022 року судові експерти провели понад 100 тисяч експертиз, що стосуються визначення розміру збитків, а саме руйнувань житла, знищення майна, пошкодження транспорту.
Андрій Гайченко повідомив, як судові експерти Мін’юсту фіксують злочини РФ
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Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко повідомив, як судові експерти Мін’юсту фіксують злочини РФ. Про це розповів в інтервью телеканалу «Суспільне».

Він зазначив, що три роки тому, після звільнення Київщини від російських окупантів, судові експерти Мін’юсту одними з перших прибули на деокуповану землю, щоб зафіксувати злочини агресора. Вони провели масштабну судово-експертну експедицію, задокументувавши масові вбивства, катування та руйнування цивільної інфраструктури.

Гайченко нагадав, всього в Україні працює 7 науково-дослідних установ судових експертиз, що представлені у всіх регіонах України, де 1035 експертів займаються дослідженням доказів.

«Завдяки нашим судовим експертам слідство на сьогодні має переконливі дані стосовно того, які саме підрозділи під чим командуванням де перебували і які злочини вчиняли. Ці всі дані ми передаємо Нацполіції, СБУ і я відмічаю, що у нас досить ефективна співпраця», - сказав заступник міністра юстиції.

Також він додав, що з початку 2022 року судові експерти провели понад 100 тисяч експертиз, що стосуються визначення розміру збитків, а саме руйнувань житла, знищення майна, пошкодження транспорту.

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мінюст

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