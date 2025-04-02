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Андрей Гайченко сообщил, как судебные эксперты Минюста фиксируют преступления РФ

18:48, 2 апреля 2025
С начала 2022 года судебные эксперты провели более 100 тысяч экспертиз, касающихся определения размера ущерба, а именно разрушений жилья, уничтожения имущества, повреждения транспорта.
Андрей Гайченко сообщил, как судебные эксперты Минюста фиксируют преступления РФ
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Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко сообщил, как судебные эксперты Минюста фиксируют преступления РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Суспільне».

Он отметил, что три года назад, после освобождения Киевщины от российских оккупантов, судебные эксперты Минюста одними из первых прибыли на деоккупированные территории, чтобы зафиксировать преступления агрессора. Они провели масштабную судебно-экспертную экспедицию, задокументировав массовые убийства, пытки и разрушения гражданской инфраструктуры.

Гайченко напомнил, что в Украине работают 7 научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз, представленных во всех регионах страны, где 1035 экспертов занимаются исследованием доказательств.

«Благодаря нашим судебным экспертам следствие на сегодняшний день имеет убедительные данные о том, какие именно подразделения под каким командованием где находились и какие преступления совершали. Все эти данные мы передаем Нацполиции, СБУ, и я отмечаю, что у нас довольно эффективное сотрудничество», — сказал заместитель министра юстиции.

Также он добавил, что с начала 2022 года судебные эксперты провели более 100 тысяч экспертиз, касающихся определения размера ущерба, а именно разрушений жилья, уничтожения имущества, повреждения транспорта.

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минюст

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