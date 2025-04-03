Большая Палата Верховного Суда определит, имеет ли прокурор право обращаться в суд по поводу состояния бомбоубежищ

Исключительная правовая проблема, которую должна решить БП ВС: имеет ли прокурор право обращаться в административный суд в интересах ГСЧС, которая после изменений законодательства сама не наделена прямыми полномочиями на подачу таких исков, но фактически осуществляет контроль за состоянием защитных сооружений.

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В августе 2023 года заместитель руководителя Приморской окружной прокуратуры Одессы обратился в суд с иском в интересах государства в лице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и Одесской областной военной администрации к коммунальному предприятию «Сервисный центр». Предметом иска стало признание противоправным бездействия предприятия в части необеспечения готовности к использованию защитного сооружения гражданской защиты №57237 в городе Одесса и обязательство привести его в надлежащее состояние.

ГУ ГСЧС в Одесской области сообщило об отсутствии возможности принять меры реагирования из-за ограничений, установленных постановлением Кабинета Министров от 13 марта 2022 года № 303. Одесская ОВА указала на отсутствие обращений к балансодержателю как в судебном, так и во внесудебном порядке. Иск был подан на основании статьи 23 Закона «О прокуратуре».

Одесский окружной административный суд 30 октября 2023 года удовлетворил иск, установив, что КП «Сервисный центр» не обеспечило приведение защитного сооружения в надлежащее состояние, а контролирующие органы не осуществили надзорных полномочий, что обусловило сохранение опасного состояния укрытия.

Пятый апелляционный административный суд 7 января 2025 года отменил решение суда первой инстанции и оставил исковое заявление без рассмотрения. Суд отметил, что Кодекс гражданской защиты Украины не предусматривает за ГУ ГСЧС или Одесской ОВА полномочий на обращение в суд с подобными требованиями.

Заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры подал кассационную жалобу, в которой просил отменить решение апелляционной инстанции. Верховный Суд 17 февраля 2025 года открыл кассационное производство по делу № 420/22303/23.

14 марта 2025 года заместитель Генерального прокурора обратился в Верховный Суд с ходатайством о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. В нем подчеркнута массовость и актуальность подобных споров и отсутствие единства судебной практики относительно полномочий прокурора действовать в интересах ГСЧС. Особо отмечено, что решение по этому делу будет иметь широкое практическое значение, поскольку в Украине на учете находится более 60 000 защитных сооружений, из которых более 20% непригодны для укрытия населения, а обеспечение их готовности является вопросом национальной безопасности в условиях войны. В судах рассматривается более 300 аналогичных дел, 100 из которых — в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Прокурор обратил внимание на отсутствие у органов ГСЧС действенных полномочий на обращение в суд с такими требованиями после изменений, внесенных Законом Украины от 21 апреля 2021 года № 2228-IX. При этом подчеркнуто, что ГСЧС наделена властными функциями в сфере гражданской защиты, а альтернативного контролирующего органа нет.

Постановлением от 24 марта 2025 года Верховный Суд удовлетворил ходатайство прокурора и передал дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. Суд указал на необходимость формирования единой правоприменительной практики в этой категории публично-правовых споров. При этом отмечено, что на данный момент существует правовая неопределенность и конфликт правовых позиций Верховного Суда относительно полномочий прокурора в таких спорах (дела № 820/4717/16, № 826/2793/18, №260/4199/22), что требует однозначного решения на уровне Большой Палаты.

Исключительная правовая проблема, которую должна решить Большая Палата Верховного Суда: имеет ли прокурор право обращаться в административный суд в интересах органа государственной власти (ГСЧС), который после изменений законодательства сам не наделен прямыми полномочиями на подачу таких исков, но фактически осуществляет контроль за состоянием защитных сооружений и отвечает за гражданскую защиту населения.

Верховный Суд также подчеркнул, что после изменений в Кодекс гражданской защиты, внесенных Законом №2228-IX, возник правовой пробел в обеспечении надлежащего содержания укрытий, который влияет на реализацию государственного долга по защите населения в условиях войны.

Суд сослался на статьи 3, 8, 19 Конституции Украины, статьи 8, 9 Закона «О правовом режиме военного положения» № 389-VIII, пункт 48 части второй статьи 17-1 Кодекса гражданской защиты, статью 28 Закона №3166-VI, а также нормы КАС Украины.

Постановление Верховного Суда от 24 марта 2025 года по делу №420/22303/23 (административное производство № К/990/3734/25).

Автор: Наталя Мамченко

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