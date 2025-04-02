Польские миротворцы в Украине могут стать аргументом для российской пропаганды — Радослав Сикорский

Радослав Сикорский объяснил, почему Польша не отправит миротворцев в Украину.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, что отправка польских войск в Украину даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы «захватить» украинские территории. Об этом глава МИД Польши рассказал в эфире радио Rmf24.

«Российская пропаганда сейчас обвиняет нас в том, что мы хотим войти в Украину и вместе с ними поделить (Украину — ред.)… Это (введение польских миротворцев в Украину — ред.) будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос, не усложнит ли отсутствие польских миротворцев в Украине участие польского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины, Сикорский ответил, что Польша «будет крупнейшим бенефициаром» в вопросах восстановления Украины, учитывая территориальную близость, логистические связи и то, что польские предприниматели более решительные.

По его мнению, если вопрос восстановления будет связан с миротворцами, то это было бы несправедливо, так как Польша предоставила Украине наибольшую помощь в соотношении к ВВП страны.

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