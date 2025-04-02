Польські миротворці в Україні можуть стати аргументом для російської пропаганди — Радослав Сікорський

Радослав Сікорський пояснив, чому Польща не відправить миротворців в Україну.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив, що відправлення польських військ до України дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави «захопити» українські території. Про це глава МЗС Польщі розповів в ефірі радіо Rmf24.

«Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну – ред.)… Це (введення польських миротворців в Україну – ред.) буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу», - сказав Сікорський.

Відповідаючи на запитання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України, Сікорський відповів, що Польща «буде найбільшим бенефіціаром» у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення і те, що польські підприємці є більш рішучими.

На його думку, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було би несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до ВВП країни.

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