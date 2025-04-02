Польські миротворці в Україні можуть стати аргументом для російської пропаганди — Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пояснив, що відправлення польських військ до України дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави «захопити» українські території. Про це глава МЗС Польщі розповів в ефірі радіо Rmf24.
«Російська пропаганда зараз нас звинувачує у тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом із ними поділити (Україну – ред.)… Це (введення польських миротворців в Україну – ред.) буде елементом мобілізації суспільства в самій Росії, і ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу», - сказав Сікорський.
Відповідаючи на запитання, чи відсутність польських миротворців в Україні не ускладнить польському бізнесу участь у повоєнній відбудові України, Сікорський відповів, що Польща «буде найбільшим бенефіціаром» у питаннях відбудови України з огляду на територіальну близькість, логістичні сполучення і те, що польські підприємці є більш рішучими.
На його думку, якщо питання відбудови пов'язуватиметься з миротворцями, то це було би несправедливо, оскільки Польща надала Україні найбільшу допомогу у співвідношенні до ВВП країни.
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