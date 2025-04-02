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Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит медіа інформації щодо громадянства співаків

18:21, 2 квітня 2025
Засоби масової інформації можуть надіслати запит стосовно громадянства співака чи співачки до ДМС чи МЗС.
Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит медіа інформації щодо громадянства співаків
Фото: thomann.de
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Кабмін постановою від 1 квітня 2025 року №365 затвердив Порядок надання державними органами на запит суб’єкта у сфері медіа інформації щодо громадянства співака (співачки).

Порядок визначає механізм надання державними органами на запит суб’єкта у сфері медіа інформації щодо громадянства (у тому числі у будь-який період після 1991 року) співака (співачки) з метою забезпечення виконання вимог ч. 2 статті 15 Закону «Про культуру».

Запит надсилається суб’єктом до:

ДМС — для надання інформації щодо громадянства України осіб, які проживають в Україні;

МЗС — для надання інформації щодо громадянства України осіб, які проживають за кордоном.

Запит надсилається у письмовій формі та підписується керівником суб’єкта чи особою, яка його заміщує (у разі, коли суб’єкт є юридичною особою), або фізичною особою (у разі, коли суб’єкт є фізичною особою, зокрема фізичною особою — підприємцем). Запит може надсилатися також в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Для підтвердження інформації щодо статусу суб’єкта медіа державні органи перевіряють таку інформацію за даними реєстру суб’єктів у сфері медіа.

До введення в експлуатацію електронного кабінету для підтвердження статусу суб’єкта до запиту додається витяг з реєстру суб’єктів у сфері медіа, виданий Національною радою з питань телебачення і радіомовлення у паперовій формі. Такий витяг засвідчується підписами уповноважених посадових осіб Національної ради, скріпленими печаткою Національної ради.

ДМС, МЗС безоплатно протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту надають суб’єкту наявну у них на дату надання відповіді інформацію щодо громадянства України (у тому числі у будь-який період після 1991 року) співака чи співачки.

Якщо ДМС, МЗС володіють інформацією, що співак (співачка) є або був (була) у будь-який період після 1991 року громадянином (громадянкою) держави, визнаної державою-агресором, яка стала відома під час виконання покладених на них обов’язків, така інформація зазначається у відповіді.

Відповідь державних органів з інформацією, що надається на запит суб’єкта, повинна містити наявну інформацію щодо громадянства співака чи співачки.

Автор: Наталя Мамченко

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МЗС ЗМІ Кабінет Міністрів України Держміграційна служба

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