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Кабмин утвердил порядок предоставления госорганами по запросу СМИ информации о гражданстве певцов

18:21, 2 апреля 2025
Средства массовой информации могут направить запрос относительно гражданства певца или певицы в ГМС или МИД.
Кабмин утвердил порядок предоставления госорганами по запросу СМИ информации о гражданстве певцов
Фото: thomann.de
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Кабмин постановлением от 1 апреля 2025 года №365 утвердил Порядок предоставления государственными органами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве певца (певицы).

Порядок определяет механизм предоставления государственными органами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве (в том числе в любой период после 1991 года) певца (певицы) с целью обеспечения выполнения требований ч. 2 статьи 15 Закона «О культуре».

Запрос направляется субъектом в:

ГМС — для предоставления информации о гражданстве Украины лиц, проживающих в Украине;

МИД — для предоставления информации о гражданстве Украины лиц, проживающих за границей.

Запрос направляется в письменной форме и подписывается руководителем субъекта или лицом, его замещающим (в случае, если субъект является юридическим лицом), либо физическим лицом (в случае, если субъект является физическим лицом, в том числе физическим лицом — предпринимателем). Запрос может направляться также в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Для подтверждения информации о статусе субъекта медиа государственные органы проверяют такую информацию по данным реестра субъектов в сфере медиа.

До ввода в эксплуатацию электронного кабинета для подтверждения статуса субъекта к запросу прилагается выписка из реестра субъектов в сфере медиа, выданная Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания в бумажной форме. Такая выписка заверяется подписями уполномоченных должностных лиц Национального совета, скрепленными печатью Национального совета.

ГМС и МИД бесплатно в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса предоставляют субъекту имеющуюся у них на дату предоставления ответа информацию о гражданстве Украины (в том числе в любой период после 1991 года) певца или певицы.

Если ГМС или МИД обладают информацией о том, что певец (певица) является или был (была) в любой период после 1991 года гражданином (гражданкой) государства, признанного государством-агрессором, которая стала известна в ходе выполнения возложенных на них обязанностей, такая информация указывается в ответе.

Ответ государственных органов с информацией, предоставляемой по запросу субъекта, должен содержать имеющуюся информацию о гражданстве певца или певицы.

Автор: Наталя Мамченко

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МИД СМИ Кабинет Министров Украины Госмиграционная служба

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