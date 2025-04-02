ВККС напомнила, что до 1 мая судьям необходимо подать декларации родственных связей и добропорядочности

Декларацию родственных связей судьи нужно подать за 2020–2024 годы, а декларацию добропорядочности судьи – за 2024 год.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила о необходимости ежегодного подачи деклараций родственных связей и добропорядочности судьи.

До 1 мая 2025 года судьям необходимо подать декларации за такой период:

- декларация родственных связей судьи – за 2020–2024 годы;

- декларация добропорядочности судьи – за 2024 год.

Подать указанные декларации можно в подразделе «Подать декларации» раздела «Декларации» официального вебсайта Комиссии.

По новым правилам декларация добросовестности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В пределах срока, установленного законом для подачи декларации добропорядочности судьи, субъект декларирования имеет право исправить ошибки в поданной декларации путем подачи новой декларации. В таком случае действующей считается последняя поданная декларация. Изменения в декларацию после окончания установленного законом срока для ее подачи не допускаются.

Декларацию родственных связей судьи за указанный период судья имеет право уточнить, изменить или дополнить сведения, указанные в поданной им декларации, путем заполнения повторной декларации с указанием обоснования причин уточнения, изменения или дополнения.

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