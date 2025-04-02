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ВККС нагадала, що до 1 травня суддям необхідно подати декларації родинних зв’язків та доброчесності

18:12, 2 квітня 2025
Декларацію родинних зв’язків судді треба подати за 2020–2024 роки, а декларацію доброчесності судді – за 2024 рік.
ВККС нагадала, що до 1 травня суддям необхідно подати декларації родинних зв’язків та доброчесності
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала про необхідність щорічного подання декларацій родинних зв’язків та доброчесності судді.

До 1 травня 2025 року суддям необхідно подати декларації за такий період:

- декларація родинних зв’язків судді – за 2020–2024 роки;

- декларація доброчесності судді – за 2024 рік.

Подати вказані декларації можна в підрозділі «Подати декларації» розділу «Декларації» офіційного вебсайту Комісії.

За новими правилами декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У межах строку, встановленого законом для подання декларації доброчесності судді, суб’єкт декларування вправі виправити помилки у поданій декларації шляхом подання нової декларації. В такому випадку чинною вважається остання подана декларація. Зміни до декларації після закінчення встановленого законом строку для її подання не допускаються.

Декларацію родинних зв’язків судді у вказаний період суддя має право уточнити, змінити чи доповнити відомості поданої ним декларації шляхом заповнення повторної декларації із зазначенням обґрунтування причин уточнення, зміни чи доповнення.

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