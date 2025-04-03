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У Пенсійному фонді роз'яснили, як враховується заробітна плата, яку пенсіонер отримував після призначення пенсії

07:54, 3 квітня 2025
Щоб врахувати заробітну плату, яку пенсіонер, працюючи, отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.
У Пенсійному фонді роз'яснили, як враховується заробітна плата, яку пенсіонер отримував після призначення пенсії
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У Пенсійному фонді повідомили, що для того, щоб врахувати заробітну плату, яку пенсіонер, працюючи, отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.

Перша: після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу.

Друга: заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, є вищою, ніж та, що враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку. 

Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати не доцільно. Тож враховують тільки страховий стаж, набутий після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін.

Водночас у ПФУ вказують, що при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.

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