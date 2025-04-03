У Пенсійному фонді роз'яснили, як враховується заробітна плата, яку пенсіонер отримував після призначення пенсії

Щоб врахувати заробітну плату, яку пенсіонер, працюючи, отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.

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У Пенсійному фонді повідомили, що для того, щоб врахувати заробітну плату, яку пенсіонер, працюючи, отримував після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мають бути дотримані дві умови.

Перша: після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу.

Друга: заробітну плату враховувати доцільно. Тобто заробітна плата, обчислена за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року (якщо людина надавала довідку про заробітну плату) та всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року до 28 лютого 2025 року, є вищою, ніж та, що враховувалась для обчислення пенсії до перерахунку.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, але зарплата є меншою, ніж та, з якої було обчислено розмір пенсії, то її враховувати не доцільно. Тож враховують тільки страховий стаж, набутий після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, а заробіток залишається без змін.

Водночас у ПФУ вказують, що при обчисленні заробітку показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії людини, не змінюється.

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