У лісах на Львівщині помітили незвичну тварину – «карпатського єдинорога», фото

Серед ялицево-букових лісів НПП з’явився справжній міфічний звір.

Джерело фото: Національний природний парк «Бойківщина»

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У Національному природному парку «Бойківщина» повідомили про дивовижну тварину, яку прозвали «карпатським єдинорогом».

«Серед ялицево-букових лісів НПП ''Бойківщина'' з’явився справжній міфічний звір – карпатський єдиноріг»,- вказали там.

Але насправді, карпатський єдиноріг – це самець козулі.

Як кажуть у Нацпарку, у природі трапляються особливі особини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачено через бійку чи пошкодження.

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