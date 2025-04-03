В лесах на Львовщине заметили необычное животное – «карпатского единорога», фото

Среди елово-буковых лесов появился настоящий мифический зверь.

Источник фото: Национальный природный парк «Бойковщина»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном природном парке «Бойковщина» сообщили о удивительном животном, которое прозвали «карпатским единорогом».

«Среди елово-буковых лесов НПП ''Бойковщина'' появился настоящий мифический зверь – карпатский единорог», — указали там.

Но на самом деле карпатский единорог — это самец косули.

Как говорят в Нацпарке, в природе встречаются особенные особи, у которых один рог развивается неправильно или же его потеряно из-за драки или повреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.