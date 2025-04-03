В Киеве за сутки выпало 43% месячной нормы осадков

В столице зафиксировали рекордное количество осадков 1 апреля.

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В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков 1 апреля. Как указали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за сутки выпало 43% месячной нормы осадков.

«По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев 1 апреля в столице была зафиксирована рекордная сумма осадков — 18,1 мм, что на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года для этой даты, когда выпало 14,6 мм осадков», — отметили там.

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