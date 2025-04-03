У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів

У столиці зафіксували рекордну кількість опадів 1 квітня.

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У Києві зафіксували рекордну кількість опадів 1 квітня. Як вказали Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, за добу випало 43% місячної норми опадів.

«За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 1 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року для цієї дати, коли випало 14,6 мм опадів», - вказали там.

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