З початку року зафіксовано понад 600 звернень щодо порушення Закону про мову

Київ, Одеса та Харків – лідери за кількістю звернень щодо порушень Закону про мову.

Фото: Zaxid.net

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З початку 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень громадян щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Серед цих звернень 54 стосувались порушень з боку педагогів. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Найбільше скарг надійшло з Києва (261 звернення), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69) областей, а також Київської та Донецької областей (по 22 звернення). Зазначено, що сфера обслуговування залишається найбільш чутливою, оскільки саме в цій царині зафіксовано 307 звернень. Зокрема, 175 звернень стосувалось проблем із вебсайтами, де не було української версії або вона завантажувалась за замовчуванням разом із версією іншою мовою.

Додатково, протягом І кварталу 2025 року надійшло 128 звернень щодо порушення мовного законодавства у сфері зовнішньої реклами та інформації для загального ознайомлення.

Особливу увагу потребує проблема порушень у сфері освіти, зокрема серед педагогічних працівників. Протягом цього періоду до Уповноваженого надійшло 54 звернення з приводу порушення мовного законодавства в закладах освіти, з яких найбільше стосувалось університетів.

Тарас Кремінь також зауважив, що проблеми з дотриманням мовного законодавства спостерігаються по всій Україні, але найбільше звернень надходить із великих міст, таких як Київ, Одеса, Харків і Дніпро. Він наголосив на необхідності більш активного контролю з боку місцевої влади для забезпечення виконання мовного закону, особливо в столиці, де, за його словами, потрібно посилити ініціативи для утвердження державної мови.

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