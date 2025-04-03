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С начала года зафиксировано более 600 обращений о нарушении Закона о языке

07:00, 3 апреля 2025
Киев, Одесса и Харьков – лидеры по количеству обращений о нарушениях Закона о языке.
С начала года зафиксировано более 600 обращений о нарушении Закона о языке
Фото: Zaxid.net
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С начала 2025 года Уполномоченный по защите государственного языка получил 646 обращений граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Среди этих обращений 54 касались нарушений со стороны педагогов. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Больше всего жалоб поступило из Киева (261 обращение), Одесской (84), Харьковской (71), Днепропетровской (69) областей, а также Киевской и Донецкой областей (по 22 обращения). Отмечено, что сфера обслуживания остается наиболее чувствительной, поскольку именно в этой области зафиксировано 307 обращений. В частности, 175 обращений касалось проблем с веб-сайтами, где не было украинской версии или она загружалась по умолчанию вместе с версией на другом языке.

Дополнительно, в течение I квартала 2025 года поступило 128 обращений о нарушении языкового законодательства в сфере наружной рекламы и информации для общего ознакомления.

Особого внимания требует проблема нарушений в сфере образования, в частности среди педагогических работников. В течение этого периода к Уполномоченному поступило 54 обращения по поводу нарушения языкового законодательства в учебных заведениях, из которых больше всего касалось университетов.

Тарас Креминь также отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства наблюдаются по всей Украине, но больше всего обращений поступает из крупных городов, таких как Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Он отметил необходимость более активного контроля со стороны местных властей для обеспечения выполнения языкового закона, особенно в столице, где, по его словам, нужно усилить инициативы для утверждения государственного языка.

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закон Киев Одесса Харьков

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