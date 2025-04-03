В Словакии объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы от медведей

Чрезвычайное положение объявлено из-за увеличения популяции бурых медведей.

Фото: Aktuality

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Правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за увеличения популяции бурых медведей, которые представляют угрозу для людей. Об этом сообщает издание Aktuality.

Государственная служба охраны природы ранее предложила провести регулируемый отстрел 350 медведей, и правительство приняло это решение в среду. Чрезвычайное положение вступило в силу в 14:00 того же дня.

Согласно сообщению Министерства окружающей среды, целью этой меры является обеспечение защиты жизни и здоровья людей в регионах, где отмечается повышенная активность медведей. Министр по вопросам окружающей среды, Томаш Тараба, обязан обеспечить принятие решений относительно разрешений на исключения из природоохранных норм для убийства отдельных особей медведя.

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