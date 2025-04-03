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У Словаччині оголошено надзвичайний стан через загрозу від ведмедів

00:06, 3 квітня 2025
Надзвичайний стан оголошено через збільшення популяції бурих ведмедів.
У Словаччині оголошено надзвичайний стан через загрозу від ведмедів
Фото: Aktuality
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Уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у кількох районах країни через збільшення популяції бурих ведмедів, які становлять загрозу для людей. Про це повідомляє видання Aktuality.

Державна служба охорони природи раніше запропонувала провести регульований відстріл 350 ведмедів, і уряд прийняв це рішення в середу. Надзвичайний стан вступив у силу о 14:00 того ж дня.

Згідно з повідомленням Міністерства навколишнього середовища, метою цієї міри є забезпечення захисту життя та здоров'я людей у регіонах, де відзначається підвищена активність ведмедів. Міністр з питань довкілля, Томаш Тараба, зобов'язаний забезпечити прийняття рішень щодо дозволів на винятки з природоохоронних норм для вбивства окремих особин ведмедя.

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Словаччина

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