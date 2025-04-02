Мужчина при оформлении отсрочки сообщил ТЦК персональные данные, но ТЦК все равно оштрафовал его за необновление данных – апелляционный суд отменил штраф

Апелляционный административный суд также указал, что ТЦК мог получить данные путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами.

Фото: armyinform

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Решающим для применения административной ответственности к лицу по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП является именно невозможность получения ТЦК персональных данных лица путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами. Если мужчина при оформлении отсрочки уже предоставил все необходимые персональные данные относительно места жительства, телефона и т.д., то штраф является необоснованным. Соответствующее решение принял 25 марта 2025 года по делу №615/1691/24 Второй апелляционный административный суд.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с иском к ТЦК, в котором просил суд отменить постановление от 22.08.2024, которым к нему применен штраф в размере 17 000 грн за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210-1 КУоАП. Решением райсуда от 24 декабря 2024 года в удовлетворении иска отказано. Истец подал апелляционную жалобу.

Он указал, что с 7.05.2003 состоит на военном учете и 15.05.2024 получил справку о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу сроком до 11.08.2024. Вместе с тем, 20.05.2024 истец также явился в ТЦК, где ему вернули военный билет с отметкой о прохождении ВЛК, при этом вклеили штрих-код с уникальным номером из системы «Оберег». Таким образом, истец указывает, что ответчиком не предоставлено суду доказательств нарушения им норм закона, в связи с чем суд первой инстанции должен был удовлетворить исковые требования.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 19.08.2024, во время проверки документов выявлен факт нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации истцом, а именно, как указано ТЦК, он не уточнил в течение 60 дней с даты вступления в силу Закона 3633-ІХ свои персональные данные через ЦНАП, электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

В объяснениях мужчина указал, что свою вину не признает, так как 15.05.2024 получил справку об отсрочке от призыва и получил вин-код. Соответственно, тогда же сообщил все необходимые данные.

Как следует из выписки из «Резерв+», истец состоит на учете как военнообязанный, 22.08.2024 уточнил данные относительно адреса места жительства, контактного номера телефона и электронной почты.

Что решил апелляционный суд

Пересматривая обжалуемое решение суда первой инстанции, коллегия судей апелляционного административного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Нормы законодательства предусматривают три пути, которыми граждане должны были уточнить свои персональные данные с 18.05.2024 по 16.07.2024 (включительно), а именно: через ЦНАП, электронный кабинет, ТЦК. При этом последний день указанного 60-дневного срока для уточнения учетных данных приходился на 16.07.2024.

Как установлено из материалов дела, в частности, выписки из ИКС «Оберег» по идентификатору военнообязанного, датой внесения информации о лице истца указано 17.10.2019. В графе протокола «объяснения и замечания к содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу лицом, привлекаемым к административной ответственности» истцом указано, что свою вину он не признает, так как 15.05.2024 получил в ТЦК справку об отсрочке и получил вин-код.

Согласно примечанию к статье 210 КУоАП определено, что положения статей 210, 210-1 этого Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Таким образом, из анализа приведенных норм следует, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, если данные для Реестра могут быть получены путем электронной информационной взаимодействия с другими базами/системами/реестрами.

Правовые и организационные основы создания, функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов определяет Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» №1951-VIII. Из анализа Закона №1951-VIII следует, что персональные данные военнообязанного могут быть получены органом ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, к которым относится и ТЦК, путем электронной информационной взаимодействия с другими государственными органами.

При этом Второй апелляционный административный суд истребовал у ответчика доказательства возможности или невозможности получения сведений о персональных данных истца путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы, предусмотренные ч. 3 статьи 14 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». Однако ответчиком такие объяснения не были представлены в суд апелляционной инстанции.

В то же время ответчиком не предоставлено в суд апелляционной инстанции доказательств совершения ответчиком действий по получению персональных данных истца путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы, предусмотренные ч. 3 статьи 14 Закона №1951-VIII, учитывая, что истец состоит на учете в ТЦК еще с 7.05.2003. Кроме того, ответчиком не предоставлено в суд апелляционной инстанции доказательств невозможности получения персональных данных истца указанным способом.

Как предусмотрено пунктами 7, 7-1 части первой статьи 7 Закона №1951-VIII, к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся место жительства и место пребывания, номера средств связи и адреса электронной почты. Таким образом, положения статей 7 и 14 Закона №1951-VIII указывают на то, что персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов содержатся и в других базах данных, из которых органы ведения Реестра получают информацию.

Следовательно, приведенные нормы определяют наличие у ответчика возможности получить персональные данные истца из других баз данных, однако ответчиком не доказано невозможности получения таких данных путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных.

Вместе с тем, по обстоятельствам данного дела коллегией судей установлено, что 8.05.2024 истец проходил медицинский осмотр (в материалах дела есть карточка обследования и медицинского осмотра), по результатам которого была выдана справка о пригодности истца к военной службе. Кроме того, 15.05.2024 истцом в ТЦК подано заявление о предоставлении права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, в котором, среди прочего, были указаны полное имя и отчество истца, адрес места жительства и контактный номер телефона.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в мае 2024 года после прохождения медицинского осмотра истец в заявлении о предоставлении отсрочки сообщил ответчику свои персональные данные, которые требовались законом, в частности, адрес проживания и номера связи. То есть, по состоянию на 16.07.2024 у ответчика имелись сведения об адресе проживания и номерах связи истца.

Ответчиком не предоставлено доказательств того, что эти персональные данные или другие данные изменились по состоянию на 16.07.2024. При этом коллегией судей было истребовано у ответчика дополнительные письменные объяснения относительно информации, какие именно сведения истцом не были обновлены, то есть отсутствовали в распоряжении ТЦК по состоянию на 16.07.2024. Однако ответчиком такие объяснения не были представлены в суд апелляционной инстанции.

Ссылка ответчика в отзыве на апелляционную жалобу на то, что истец не уточнил свои персональные данные ни одним из определенных законом способов в период с 19 мая по 16 июля 2024 года, коллегия судей считает необоснованной, поскольку определяющим в данном случае для применения административной ответственности к лицу является именно невозможность получения персональных данных лица путем электронной информационной взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, а также отсутствие доказательств того, что с момента получения истцом отсрочки от призыва (15.05.2024) по 16.07.2024 были изменены персональные данные истца, которые соответственно требовали уточнения.

Исходя из вышеизложенного, коллегия судей приходит к выводу об отсутствии оснований считать, что в действиях истца имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 210-1 КУоАП, а именно нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Подводя итог всему вышеизложенному, коллегия судей считает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции пришел к ошибочным выводам об отсутствии оснований для удовлетворения иска. При изложенных обстоятельствах коллегия судей считает, что иск подлежит удовлетворению. Таким образом, апелляционный суд отменил штраф ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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