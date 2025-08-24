Министры иностранных дел G7 проведут онлайн-встречу в День Независимости Украины

Главы МИД G7 обсудят мир в Украине на онлайн-встрече.

В День Независимости Украины министры иностранных дел стран G7 проведут виртуальную встречу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил полную поддержку Италии Украине в достижении справедливого и прочного мира с соблюдением ее суверенитета. Он отметил, что Италия тесно координирует действия с США и европейскими партнерами.

«В этом контексте Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7, созванной канадским председательством сегодня в 14:00. Это также станет поводом подвести итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудить перспективы мира в Украине», — говорится в заявлении.

В знак солидарности Таяни поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии и Колизей в сине-желтые цвета украинского флага.

