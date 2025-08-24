Практика судів
Міністри закордонних справ G7 проведуть онлайн-зустріч у День Незалежності України

13:37, 24 серпня 2025
Очільники МЗС G7 обговорять мир в Україні на онлайн-зустрічі.
Міністри закордонних справ G7 проведуть онлайн-зустріч у День Незалежності України
У День Незалежності України міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив повну підтримку Італії Україні в досягненні справедливого і тривалого миру з дотриманням її суверенітету. Він зазначив, що Італія тісно координує дії зі США та європейськими партнерами.

«У цьому контексті Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні», – йдеться в заяві.

На знак солідарності Таяні доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ Італії та Колізей у синьо-жовті кольори українського прапора.

