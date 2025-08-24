Практика судов
Канада поставит Украине вооружение на $2 млрд в следующем месяце

13:19, 24 августа 2025
Украина получит от Канады дроны, боеприпасы и бронетехнику.
Во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что в следующем месяце Украина получит вооружение, закупленное за средства, выделенные Канадой на саммите G7 в июне. Речь идет о $2 млрд канадских долларов.

Из этой суммы $1 млрд пойдет на усиление украинской армии путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят в сентябре. Остальные средства будут направлены на экстренную медицинскую помощь, строительство бомбоубежищ и защиту от кибератак. На эти цели выделены десятки миллионов долларов.

Марк Карни также подчеркнул, что Канада усилит сотрудничество с партнерами для немедленного возвращения украинских детей. Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять, процитировав девиз Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй», и выразил уверенность, что Путина можно победить.

