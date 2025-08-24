Канада поставит Украине вооружение на $2 млрд в следующем месяце

Украина получит от Канады дроны, боеприпасы и бронетехнику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что в следующем месяце Украина получит вооружение, закупленное за средства, выделенные Канадой на саммите G7 в июне. Речь идет о $2 млрд канадских долларов.

Из этой суммы $1 млрд пойдет на усиление украинской армии путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят в сентябре. Остальные средства будут направлены на экстренную медицинскую помощь, строительство бомбоубежищ и защиту от кибератак. На эти цели выделены десятки миллионов долларов.

Марк Карни также подчеркнул, что Канада усилит сотрудничество с партнерами для немедленного возвращения украинских детей. Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя доверять, процитировав девиз Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй», и выразил уверенность, что Путина можно победить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.