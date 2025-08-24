Канада поставить Україні озброєння за $2 млрд у наступному місяці

Україна отримає від Канади дрони, боєприпаси та бронетехніку.

Під час візиту до Києва прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що наступного місяця Україна отримає озброєння, закуплене за кошти, виділені Канадою на саміті G7 у червні. Йдеться про $2 млрд канадських доларів.

З цієї суми $1 млрд піде на посилення української армії шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть у вересні. Решта коштів буде спрямована на екстрену медичну допомогу, будівництво бомбосховищ і захист від кібератак. На ці цілі виділено десятки мільйонів доларів.

Марк Карні також наголосив, що Канада посилить співпрацю з партнерами для негайного повернення українських дітей. Він зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна довіряти, процитувавши девіз Рональда Рейгана «довіряй, але перевіряй», і висловив упевненість, що Путіна можна здолати.

