Короли Нидерландов и Великобритании и президент Швейцарии поздравили Украину с Днем Независимости

14:53, 24 августа 2025
Нидерланды, Великобритания и Швейцария заверили в поддержке Украины в День Независимости.
Король Нидерландов Виллем-Александр, король Великобритании Карл III, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравили Украину с 34-й годовщиной Дня Независимости, выразив поддержку украинскому народу.

Король Нидерландов Виллем-Александр в своем письме заверил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. «Я хотел бы выразить свои поздравления и наилучшие пожелания Вашего личного благополучия и благополучия народа Украины. Я уважаю мужество и стойкость украинского народа и отдаю дань уважения его настойчивости и надежде, которые вдохновляют многих людей во всем мире. Будьте уверены, что Нидерланды будут с вами на каждом шагу. Столько, сколько нужно», – отметил он. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поздравления, подчеркнув признательность за поддержку Нидерландов и защиту общих ценностей свободы и справедливости.

Король Великобритании Карл III вместе с женой также поздравил Зеленского и украинцев. «Я все еще надеюсь, что наши страны смогут продолжать тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине», – написал он. Зеленский в ответ выразил благодарность за лидерство Великобритании в поддержке Украины и ее борьбы за свободу и мир в Европе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в День Независимости Украины 24 августа выразил поддержку украинскому народу. Об этом он написал в соцсети X. «Мы поддерживаем Украину сегодня и всегда. Slava Ukraini!» – отметил Стармер в своем посте.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила искренние поздравления и восхищение стойкостью украинцев, решительно осудив войну России против Украины. «От имени Швейцарского Федерального Совета и швейцарского народа я с большим удовольствием выражаю свои искренние поздравления Вам и Вашим согражданам по случаю Дня Независимости Украины. Я глубоко тронута стойкостью и несокрушимым духом. Швейцария продолжает самым решительным образом осуждать войну России против Украины. Мы твердо поддерживаем вашу страну в ее стремлении к справедливому и прочному миру», – отметила она, добавив, что Швейцария готова предложить свой опыт для мирного урегулирования. Келлер-Зуттер выразила надежду на углубление партнерства между странами. Зеленский поблагодарил за поддержку и подчеркнул желание расширять сотрудничество в политической, экономической и других сферах для построения мирной Европы.

