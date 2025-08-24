Практика судів
Королі Нідерландів і Британії та президентка Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності

14:53, 24 серпня 2025
Нідерланди, Велика Британія і Швейцарія запевнили у підтримці України в День Незалежності.
Королі Нідерландів і Британії та президентка Швейцарії привітали Україну з Днем Незалежності
Король Нідерландів Віллем-Александр, король Великої Британії Карл III, президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітали Україну з нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності, висловивши підтримку українському народу.

Король Нідерландів Віллем-Александр у своєму листі запевнив, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. «Я хотів би висловити свої вітання та найкращі побажання Вашого особистого благополуччя та благополуччя народу України. Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у ​​всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно», – зазначив він. Президент України Володимир Зеленський подякував за привітання, підкресливши вдячність за підтримку Нідерландів і захист спільних цінностей свободи та справедливості.

Король Великої Британії Карл III разом із дружиною також привітав Зеленського та українців. «Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні», – написав він. Зеленський у відповідь висловив вдячність за лідерство Великої Британії у підтримці України та її боротьби за свободу й мир у Європі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у День Незалежності України 24 серпня висловив підтримку українському народу. Про це він написав у соцмережі X. «Ми підтримуємо Україну сьогодні та завжди. Slava Ukraini!» – зазначив Стармер у своєму дописі.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер висловила щирі вітання та захоплення стійкістю українців, рішуче засудивши війну Росії проти України. «Від імені Швейцарської Федеральної Ради та швейцарського народу я з великим задоволенням висловлюю свої щирі вітання Вам та Вашим співгромадянам з нагоди цьогорічного Дня Незалежності України. Я глибоко зворушена стійкістю та незламним духом. Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо вашу країну в її прагненні до справедливого та тривалого миру», – зазначила вона, додавши, що Швейцарія готова запропонувати свій досвід для мирного врегулювання. Келлер-Зуттер висловила сподівання на поглиблення партнерства між країнами. Зеленський подякував за підтримку та наголосив на бажанні розширювати співпрацю в політичній, економічній та інших сферах для побудови мирної Європи.

Нідерланди Велика Британія Швейцарія

