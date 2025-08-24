Практика судов
Председатель Военного комитета НАТО Каво Драгоне поздравил Украину с Днем Независимости

13:55, 24 августа 2025
Драгоне от НАТО отметил мужество украинцев в День Независимости.
Председатель Военного комитета НАТО Каво Драгоне поздравил Украину с Днем Независимости
Фото: Х / Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне поздравил Украину с 34-й годовщиной Дня Независимости, подчеркнув мужество украинского народа. Об этом он написал в соцсети X.

«Из онлайн-словаря: Независимость – это право нации выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения и агрессии. Их героизм вдохновляет всех нас. Мы с нетерпением ждем дня, когда Украина снова будет праздновать в мире не только независимость, но и полный и безусловный суверенитет, который она так мужественно защищает», – отметил Драгоне.

НАТО День Независимости

