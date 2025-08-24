Председатель Военного комитета НАТО Каво Драгоне поздравил Украину с Днем Независимости

Драгоне от НАТО отметил мужество украинцев в День Независимости.

Фото: Х / Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне поздравил Украину с 34-й годовщиной Дня Независимости, подчеркнув мужество украинского народа. Об этом он написал в соцсети X.

«Из онлайн-словаря: Независимость – это право нации выбирать свой собственный путь, свободный от принуждения и агрессии. Их героизм вдохновляет всех нас. Мы с нетерпением ждем дня, когда Украина снова будет праздновать в мире не только независимость, но и полный и безусловный суверенитет, который она так мужественно защищает», – отметил Драгоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.