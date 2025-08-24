Голова Військового комітету НАТО Каво Драгоне привітав Україну з Днем Незалежності

Драгоне від НАТО відзначив мужність українців у День Незалежності.

Фото: Х / Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне привітав Україну з 34-ю річницею Дня Незалежності, наголосивши на мужності українського народу. Про це він написав у соцмережі X.

«З онлайн-словника: Незалежність – це право нації обирати свій власний шлях, вільний від примусу та агресії. Їхній героїзм надихає всіх нас. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли Україна знову святкуватиме у мирі не лише незалежність, а й повний та безумовний суверенітет, який вона так мужньо захищає», – зазначив Драгоне.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.