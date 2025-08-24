Как подать заявку на пособие при рождении ребенка: пошаговая инструкция

В Украине родители и опекуны новорожденных детей могут получить государственную помощь при рождении ребенка. Выплаты предоставляются для создания надлежащих условий жизни и воспитания малыша. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Необходимые документы
Документы можно подать через:
Условия получения помощи
Выплата назначается одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком. Заявление необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.
Размер помощи
Помощь при рождении первого и каждого следующего ребенка составляет 41 280 грн.
Единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями.
В случае усыновления или установления опеки помощь предоставляется в таком же размере.
Если в семье рождается двое и больше детей, выплата осуществляется на каждого ребенка отдельно.
Важно знать
Родителям выплата назначается на основании свидетельства о рождении ребенка.
Опекунам — на основании решения об установлении опеки.
Единовременная помощь, предусмотренная для опекунов, считается собственностью ребенка.
Женщины, зарегистрированные в Украине, но родившие ребенка за границей, также могут оформить выплату через компетентные органы, если это предусмотрено международными договорами.