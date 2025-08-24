Практика судов
Как подать заявку на пособие при рождении ребенка: пошаговая инструкция

15:30, 24 августа 2025
Родители новорожденных могут получить государственную помощь в размере 41 280 гривен, из которых 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальные равными частями в течение трех лет.
В Украине родители и опекуны новорожденных детей могут получить государственную помощь при рождении ребенка. Выплаты предоставляются для создания надлежащих условий жизни и воспитания малыша. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Необходимые документы

  • Для оформления помощи нужно подать:
  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • решение об установлении опеки (для опекунов).

Документы можно подать через:

  • центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • уполномоченных лиц органов местного самоуправления;
  • сервисные центры Пенсионного фонда Украины (лично, онлайн, через мобильное приложение или почтой);
  • портал «Дія» (при технической возможности).

Условия получения помощи

Выплата назначается одному из родителей или опекуну, который постоянно проживает вместе с ребенком. Заявление необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

Размер помощи

Помощь при рождении первого и каждого следующего ребенка составляет 41 280 грн.

Единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма — в течение следующих 36 месяцев равными частями.

В случае усыновления или установления опеки помощь предоставляется в таком же размере.

Если в семье рождается двое и больше детей, выплата осуществляется на каждого ребенка отдельно.

Важно знать

Родителям выплата назначается на основании свидетельства о рождении ребенка.

Опекунам — на основании решения об установлении опеки.

Единовременная помощь, предусмотренная для опекунов, считается собственностью ребенка.

Женщины, зарегистрированные в Украине, но родившие ребенка за границей, также могут оформить выплату через компетентные органы, если это предусмотрено международными договорами.

