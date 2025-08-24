Практика судів
Як подати заявку на допомогу при народженні дитини: покрокова інструкція

15:30, 24 серпня 2025
Батьки новонароджених можуть отримати державну допомогу у розмірі 41 280 гривень, з яких 10 320 грн виплачуються одразу, а решта — рівними частинами протягом трьох років.
В Україні батьки та опікуни новонароджених дітей можуть отримати державну допомогу при народженні дитини. Виплати надаються для створення належних умов життя та виховання малюка. ро це повідомляє Пенсійний фонд України.

Необхідні документи

Для оформлення допомоги потрібно подати:

  • заяву встановленої форми;
  • документ, що посвідчує особу;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Документи можна подати через:

  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;
  • сервісні центри Пенсійного фонду України (особисто, онлайн, через мобільний застосунок або поштою);
  • портал «Дія» (за технічної можливості).

Умови отримання допомоги

Виплата призначається одному з батьків чи опікуну, який постійно проживає разом з дитиною. Заяву необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

Розмір допомоги

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини становить 41 280 грн.

Одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

У разі усиновлення чи встановлення опіки надається допомога у такому ж розмірі.

Якщо в родині народжується двоє і більше дітей, виплата здійснюється на кожну дитину окремо.

Важливо знати

Батькам виплата призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.

Опікунам — на підставі рішення про встановлення опіки.

Одноразова допомога, передбачена для опікунів, вважається власністю дитини.

Жінки, зареєстровані в Україні, але які народили дитину за кордоном, також можуть оформити виплату через компетентні органи, якщо це передбачено міжнародними договорами.

