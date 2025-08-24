Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Буря уничтожила украинскую инсталляцию Black Cloud на фестивале Burning Man — Дейнега

13:26, 24 августа 2025
Украинская Black Cloud продержалась 15 минут на Burning Man.
Буря уничтожила украинскую инсталляцию Black Cloud на фестивале Burning Man — Дейнега
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сильная буря разрушила украинскую инсталляцию Black Cloud — 30-метровую конструкцию в форме черного облака — во время ежегодного фестиваля Burning Man в пустыне штата Невада, США. Об этом сообщил основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

Напомним, Виталий Дейнега — это основатель фонда «Вернись живым» и заместитель Министра обороны Украины с 21 февраля 2023 года по 18 сентября 2023 года.

По его словам, команда работала всю ночь над монтажом инсталляции, завершив ключевые этапы: размещение, крепление строп к метровым анкерам, занос балласта, мелкий ремонт и надувание конструкции. Black Cloud привлекла внимание посетителей из разных уголков фестиваля, став одним из самых выдающихся объектов. «Это должен был быть успех не меньший, чем у нашей прошлогодней работы — I'm Fine. Но потом был апокалипсис...», — написал Дейнега.

Сильный ветер, поднявшийся вскоре, повредил инсталляцию. Дейнега рассказал, что, несмотря на расчеты, которые предполагали устойчивость конструкции к такой буре, Black Cloud продержалась всего 15 минут, после чего ее разорвало пополам, а буря окончательно разрушила объект.

Продюсер проекта отметил, что планирует сохранить проект для европейского турне, поскольку уже подтверждены локации и даты. «Облачко было 1 день на Burning man и точно было одной из тех работ, которую будут вспоминать еще годами. Но оно должно было простоять на 8 дней дольше. И мне очень жаль, что я не смог этого обеспечить», — добавил Дейнега.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

«Заочные» штрафы до 170 тысяч грн: бюджет может значительно пополниться за счет призывников и военнообязанных за границей

«Уголовные» штрафы будут достигать 170 тысяч грн, а для наказания необязательно физическое присутствие призывника или военнообязанного в Украине.

В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду