Буря уничтожила украинскую инсталляцию Black Cloud на фестивале Burning Man — Дейнега

Украинская Black Cloud продержалась 15 минут на Burning Man.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сильная буря разрушила украинскую инсталляцию Black Cloud — 30-метровую конструкцию в форме черного облака — во время ежегодного фестиваля Burning Man в пустыне штата Невада, США. Об этом сообщил основатель проекта Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

Напомним, Виталий Дейнега — это основатель фонда «Вернись живым» и заместитель Министра обороны Украины с 21 февраля 2023 года по 18 сентября 2023 года.

По его словам, команда работала всю ночь над монтажом инсталляции, завершив ключевые этапы: размещение, крепление строп к метровым анкерам, занос балласта, мелкий ремонт и надувание конструкции. Black Cloud привлекла внимание посетителей из разных уголков фестиваля, став одним из самых выдающихся объектов. «Это должен был быть успех не меньший, чем у нашей прошлогодней работы — I'm Fine. Но потом был апокалипсис...», — написал Дейнега.

Сильный ветер, поднявшийся вскоре, повредил инсталляцию. Дейнега рассказал, что, несмотря на расчеты, которые предполагали устойчивость конструкции к такой буре, Black Cloud продержалась всего 15 минут, после чего ее разорвало пополам, а буря окончательно разрушила объект.

Продюсер проекта отметил, что планирует сохранить проект для европейского турне, поскольку уже подтверждены локации и даты. «Облачко было 1 день на Burning man и точно было одной из тех работ, которую будут вспоминать еще годами. Но оно должно было простоять на 8 дней дольше. И мне очень жаль, что я не смог этого обеспечить», — добавил Дейнега.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.