Буря знищила українську інсталяцію Black Cloud на фестивалі Burning Man — Дейнега

13:26, 24 серпня 2025
Українська Black Cloud протрималася 15 хвилин на Burning Man.
Сильна буря зруйнувала українську інсталяцію Black Cloud — 30-метрову конструкцію у формі чорної хмари — під час щорічного фестивалю Burning Man у пустелі штату Невада, США. Про це повідомив засновник проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

Нагадаємо, Віталій Дейнега — це засновник фонду «Повернись живим» і заступник Міністра оборони Українии з 21 лютого 2023 року по 18 вересня 2023 року.

За його словами, команда працювала всю ніч над монтажем інсталяції, завершивши ключові етапи: розміщення, кріплення строп до метрових анкерів, занесення баласту, дрібний ремонт і надування конструкції. Black Cloud привернула увагу відвідувачів із різних куточків фестивалю, ставши одним із найвизначніших об’єктів. «Це мав бути успіх не менший ніж у нашої тогорічної роботи — I'm Fine. Але потім був апокаліпсис…», — написав Дейнега.

Сильний вітер, що здійнявся невдовзі, пошкодив інсталяцію. Дейнега розповів, що, попри розрахунки, які передбачали стійкість конструкції до такої бурі, Black Cloud протрималася лише 15 хвилин, після чого її розірвало посередині, а буря остаточно зруйнувала об’єкт.

Продюсер проекту зазначив, що планує зберегти проект для європейського турне, оскільки вже підтверджено локації та дати. «Хмаринка була 1 день на Burning man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на 8 днів довше. І мені дуже прикро що я не зміг цього забезпечити», — додав Дейнега.

США Україна

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
