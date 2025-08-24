Шмыгаль и Спрудс обсудили военную помощь Латвии и потребности ВСУ на фронте

Латвия выделит 2 млн евро на поддержку ВСУ.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, во время которой обсудили планы оборонного сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также потребности Вооруженных сил Украины на фронте.

«Поблагодарил за визит в Украину в эти важные праздничные дни. Мы высоко ценим всю помощь, которую Латвия оказала нам с начала полномасштабной войны. В частности, важным для нас является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия в рамках PURL», — отметил Шмыгаль.

Стороны обсудили активизацию совместного производства вооружений в Украине и Латвии, а также продолжение участия латвийских партнеров в обучении украинских военных. Шмыгаль проинформировал Спрудса о ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны для сдерживания врага.

