Шмигаль і Спрудс обговорили військову допомогу Латвії та потреби ЗСУ на фронті

Латвія виділить 2 млн євро на підтримку ЗСУ.

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із латвійським колегою Андрісом Спрудсом, під час якої обговорили плани оборонної співпраці на коротко- та довгострокову перспективи, а також потреби Збройних сил України на фронті.

«Подякував за візит в Україну в ці важливі святкові дні. Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни. Зокрема, важливим для нас є останнє рішення Уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL», – зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили активізацію спільного виробництва озброєнь в Україні та Латвії, а також продовження участі латвійських партнерів у тренуванні українських військових. Шмигаль поінформував Спрудса про ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони для стримування ворога.

