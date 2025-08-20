В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект 11387 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом.

Согласно финальной редакции законопроекта, которую проанализировала «Судебно-юридическая газета», в ч. 1 ст. 81 Уголовного процессуального кодекса (порядок разрешения вопроса об отводе) будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, который осуществляет производство единолично.

«В случае заявления отвода следственному судье или судье, который осуществляет судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 этого Кодекса. Заявление об отводе такому судье не допускается», — говорится в редакции законопроекта, принятие которой рекомендовал профильный комитет.

Также будет предусмотрено, что заявление об отводе следственному судье или судье (судьям) рассматривается незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа после подачи такого заявления.

В то же время, по мнению экспертов Главного юридического управления ВР, подобный законодательный императив может стать предметом конституционного контроля. Статья 75 УПК в действующей редакции содержит объективный перечень обстоятельств, исключающих участие следственного судьи, судьи или присяжного в уголовном производстве. Любые искусственные запреты и ограничения в применении отводов при наличии объективных обстоятельств не будут учитывать конституционные гарантии права на доступ к правосудию, а также рассмотрение дела независимым и беспристрастным судом с учетом принципа верховенства права, считают в Главном юридическом управлении парламента.

