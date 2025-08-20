Практика судів
До КПК внесуть зміни щодо правил заявлення відводу суддям

13:16, 20 серпня 2025
Буде передбачена заборона відводу іншому судді суду, який розглядає заяву про відвід слідчому судді чи судді, який здійснює провадження одноособово.
Верховна Рада готується ухвалити в цілому законопроект 11387 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Відповідно до фінальної редакції законопроекту, яку проаналізувала «Судово-юридична газета», у ч. 1 ст. 81 Кримінального процесуального кодексу (порядок вирішення питання про відвід) буде передбачена заборона відводу іншому судді суду, який розглядає заяву про відвід слідчому судді чи судді, який здійснює провадження одноособово.

«У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. Заявлення відводу такому судді не допускається», йдеться у редакції законопроекту, яку рекомендував прийняти профільний комітет.

Також буде передбачено, що заява про відвід слідчому судді або судді (суддям) розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Водночас, на думку експертів ГЮУ ВР, подібний законодавчий імператив може стати предметом конституційного контролю. Стаття 75 КПК у чинній редакції містить об’єктивний перелік обставин, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Будь-які штучні заборони та обмеження щодо застосування відводів за наявності об’єктивних обставин не враховуватимуть конституційних гарантій права на доступ до правосуддя, а також розгляд справи незалежним та неупередженим судом з урахуванням принципу верховенства права, вважають у Головному юридичному управлінні парламенту.

Автор: Наталя Мамченко

