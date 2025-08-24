В Китае компания платит сотрудникам за похудение и штрафует за набор веса

За кожні скинуті 0,5 кг співробітники отримують 500 юанів, а за набір такої ж ваги — сплачують штраф у 800 юанів.

Китайский производитель камер и стабилизаторов Insta360 запустил внутренний челлендж под названием: «Сбрасывай килограммы — зарабатывай деньги». Об этом сообщает City News Service.

Так, за каждые сброшенные 0,5 кг сотрудники получают 500 юаней (около 70 долларов), а за набор такого же веса — платят штраф в 800 юаней (примерно 110 долларов).

Проект быстро стал популярным в соцсети Weibo и набрал более 6,5 млн просмотров.

Несмотря на строгое правило, пока что никого не оштрафовали. Зато 99 сотрудников уже сбросили в общей сложности 950 кг и вместе заработали более 1 миллиона юаней (примерно 139 тысяч долларов).

В компании поясняют: главная цель — мотивировать персонал вести здоровый образ жизни и с позитивом относиться к работе.

Подобные инициативы в Китае уже проводились. В феврале производитель пищевых добавок Wonderlab организовал месячный конкурс по снижению веса. 224 сотрудника вместе сбросили около 750 кг и заработали 171 тысячу юаней (примерно 23 тысячи долларов). Один из участников похудел на 16,4 кг и получил более 7,5 тысячи юаней (свыше 1 тысячи долларов).

В то же время эксперты советуют относиться к таким акциям с осторожностью. Они напоминают, что работодатели должны защищать персональные данные сотрудников и избегать ситуаций, способных вызвать дополнительный стресс, в частности из-за штрафов за набор веса.

