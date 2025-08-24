Практика судів
У Китаї компанія платить співробітникам за схуднення та штрафує за набір ваги

15:12, 24 серпня 2025
За кожні скинуті 0,5 кг співробітники отримують 500 юанів, а за набір такої ж ваги — сплачують штраф у 800 юанів.
Китайський виробник камер та стабілізаторів Insta360 запустив внутрішній челендж під назвою: «Скидай кілограми — заробляй гроші». Про це повідомляє City News Service.

Так, за кожні скинуті 0,5 кг співробітники отримують 500 юанів (близько 70 доларів), а за набір такої ж ваги — сплачують штраф у 800 юанів (приблизно 110 доларів).

Проект швидко став популярним у соцмережі Weibo та набрав понад 6,5 млн переглядів.

Попри суворе правило, поки що нікого не оштрафували. Натомість 99 співробітників вже скинули загалом 950 кг і разом заробили понад 1 мільйон юанів (приблизно 139 тисяч доларів).

У компанії пояснюють: головна мета — мотивувати персонал вести здоровий спосіб життя та з позитивом ставитися до роботи.

Подібні ініціативи в Китаї вже проводилися. У лютому виробник харчових добавок Wonderlab організував місячний конкурс зі схуднення. 224 співробітники разом скинули близько 750 кг і заробили 171 тисячу юанів (приблизно 23 тисячі доларів). Один з учасників схуд на 16,4 кг і отримав понад 7,5 тисячі юанів (більше 1 тисячі доларів).

Водночас експерти радять ставитися до таких акцій з обережністю. Вони нагадують, що роботодавці мають захищати персональні дані працівників і уникати ситуацій, здатних викликати додатковий стрес, зокрема через штрафи за набір ваги.

Китай

