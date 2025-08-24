Владимир Зеленский наградил Кита Келлога Орденом «За заслуги» I степени

Зеленский наградил спецпредставителя США Келлога и американского пастора Марка Бернса.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Орденом «За заслуги» I степени.

Эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Кроме того, американский пастор Марк Бернс, приближенный к президенту США Дональду Трампу, награжден орденом «За заслуги» III степени.

