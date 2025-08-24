Владимир Зеленский наградил Кита Келлога Орденом «За заслуги» I степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Орденом «За заслуги» I степени.
Эта государственная награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной.
Кроме того, американский пастор Марк Бернс, приближенный к президенту США Дональду Трампу, награжден орденом «За заслуги» III степени.
