Володимир Зеленський нагородив Кіта Келлога Орденом «За заслуги» І ступеня

Зеленський нагородив спецпредставника США Келлога та американського пастора Марка Бернса.

Президент України Володимир Зеленський нагородив спеціального представника США з питань України Кіта Келлога Орденом «За заслуги» I ступеня.

Ця державна нагорода вручається за видатні заслуги перед Україною.

Крім того, американський пастор Марк Бернс, який наближений до президента США Дональда Трампа, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

