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В Пенсионном фонде разъяснили, как учитывается заработная плата, которую пенсионер получал после назначения пенсии

07:54, 3 апреля 2025
Чтобы учитывать заработную плату, которую пенсионер, работая, получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, должны быть выполнены два условия.
В Пенсионном фонде разъяснили, как учитывается заработная плата, которую пенсионер получал после назначения пенсии
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В Пенсионном фонде сообщили, что для того, чтобы учитывать заработную плату, которую пенсионер, работая, получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, должны быть выполнены два условия.

Первое: после назначения или предыдущего перерасчета пенсии пенсионер набрал не менее 24 месяцев страхового стажа.

Второе: заработную плату учитывать целесообразно. То есть заработная плата, рассчитанная за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2025 года или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (если человек предоставил справку о заработной плате) и все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2025 года, должна быть выше той, которая учитывалась для расчета пенсии до перерасчета.

Если после назначения пенсии пенсионер набрал 24 месяца страхового стажа, но зарплата меньше, чем та, из которой был рассчитан размер пенсии, то ее учитывать нецелесообразно. Таким образом, учитывают только страховой стаж, приобретенный после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, а заработок остается без изменений.

Одновременно в ПФУ указывают, что при расчете заработка показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не изменяется.

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