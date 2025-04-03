Велика Палата Верховного Суду визначатиме, чи має прокурор право звертатися до суду щодо стану бомбосховищ

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена ВП ВС: чи має прокурор право звертатися до адмінсуду в інтересах ДСНС, яка після змін законодавства сама не наділена прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд.

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У серпні 2023 року заступник керівника Приморської окружної прокуратури Одеси звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та Одеської обласної військової адміністрації до комунального підприємства «Сервісний центр». Предметом позову стало визнання протиправною бездіяльності підприємства щодо незабезпечення готовності до використання захисної споруди цивільного захисту №57237 у місті Одеса та зобов’язання привести її у належний стан.

ГУ ДСНС в Одеській області повідомило про відсутність можливості вжити заходів реагування через обмеження, встановлені постановою Кабінету Міністрів від 13 березня 2022 року № 303. Одеська ОВА вказала на відсутність звернень до балансоутримувача як у судовому, так і в позасудовому порядку. Позов було подано на підставі статті 23 Закону «Про прокуратуру».

Одеський окружний адміністративний суд 30 жовтня 2023 року задовольнив позов, встановивши, що КП «Сервісний центр» не забезпечило приведення захисної споруди у належний стан, а контролюючі органи не здійснили наглядових повноважень, що зумовило збереження небезпечного стану укриття.

П’ятий апеляційний адміністративний суд 7 січня 2025 року скасував рішення суду першої інстанції та залишив позовну заяву без розгляду. Суд зазначив, що Кодекс цивільного захисту України не передбачає за ГУ ДСНС або Одеською ОВА повноважень щодо звернення до суду з подібними вимогами.

Заступник керівника Одеської обласної прокуратури подав касаційну скаргу, в якій просив скасувати рішення апеляційної інстанції. Верховний Суд 17 лютого 2025 року відкрив касаційне провадження у справі № 420/22303/23.

14 березня 2025 року заступник Генерального прокурора звернувся до Верховного Суду з клопотанням про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. У ньому наголошено на масовості та актуальності подібних спорів і на відсутності єдності судової практики щодо повноважень Прокурора діяти в інтересах ДСНС. Особливо підкреслено, що рішення у цій справі матиме широке практичне значення, оскільки в Україні на обліку перебуває понад 60 000 захисних споруд, з яких понад 20% непридатні до укриття населення, а забезпечення їх готовності є питанням національної безпеки в умовах війни. У судах розглядається понад 300 аналогічних справ, 100 з яких — у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Прокурор звернув увагу на відсутність в органів ДСНС дієвих повноважень звернення до суду з такими вимогами після змін, внесених Законом України від 21 квітня 2021 року № 2228-IX. Водночас наголошено, що ДСНС наділена владними функціями у сфері цивільного захисту, а альтернативного контролюючого органу немає.

Ухвалою від 24 березня 2025 року Верховний Суд задовольнив клопотання Прокурора та передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Суд вказав на необхідність формування єдиної правозастосовної практики у цій категорії публічно-правових спорів. Водночас зазначено, що наразі існує правова невизначеність і конфлікт правових позицій Верховного Суду щодо повноважень прокурора у таких спорах (справи № 820/4717/16, № 826/2793/18, № 260/4199/22), що вимагає однозначного вирішення на рівні Великої Палати.

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена Великою Палатою Верховного Суду: чи має прокурор право звертатися до адміністративного суду в інтересах органу державної влади (ДСНС), який після змін законодавства сам не наділений прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд та відповідає за цивільний захист населення.

Верховний Суд також наголосив, що після змін до Кодексу цивільного захисту, внесених Законом №2228-IX, виникла правова прогалина у забезпеченні належного утримання укриттів, яка впливає на реалізацію державного обов’язку щодо захисту населення в умовах війни.

Суд послався на статті 3, 8, 19 Конституції України, статті 8, 9 Закону «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII, пункт 48 частини другої статті 17-1 Кодексу цивільного захисту, статтю 28 Закону №3166-VI, а також норми КАСУ.

Ухвала Верховного Суду від 24 березня 2025 року у справі №420/22303/23 (адміністративне провадження № К/990/3734/25).

Автор: Наталя Мамченко

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