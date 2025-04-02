Кабмин внес изменения в классификацию должностей государственной службы

Государственным органам поручено пересмотреть результаты классификации должностей государственной службы с целью приведения их в соответствие с новым постановлением.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмин опубликовал постановление от 1 апреля №369 «Некоторые вопросы проведения классификации должностей государственной службы».

Документ разработан Национальным агентством по вопросам государственной службы. Он является частью пакета подзаконных актов, предусмотренных законом от 11 марта 2025 года №4282-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» и вступает в силу одновременно с ним, но не ранее дня опубликования.

Постановлением внесены изменения в постановление Кабмина от 23 октября 2023 года № 1109 «О подготовке к внедрению условий оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году».

В частности, внесены изменения в Алгоритм проведения классификации должностей государственной службы в условиях военного положения:

• усовершенствована процедура согласования результатов классификации должностей государственной службы;

• урегулирован механизм проведения повторной классификации должностей государственной службы;

• уточнены требования к основной информации о должностях;

• предусмотрены нормы об ознакомлении работников государственного органа с результатами классификации их должностей;

• уточнена терминология;

• определены особенности согласования результатов классификации должностей, содержащих информацию с ограниченным доступом;

• урегулированы вопросы проведения классификации должностей в вновь созданных государственных органах.

Кроме того, внесены изменения в Каталог типовых должностей государственной службы и критериев отнесения к таким должностям, в частности, предусматривающие:

• усовершенствование описаний семей должностей государственной службы с целью обеспечения единого подхода в применении;

• усовершенствование описания уровней должностей.

Министрам, руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и других государственных органов поручено обеспечить выполнение этой постановы исключительно в пределах фондов заработной платы, утвержденных в сметах.

Государственным органам поручено пересмотреть результаты классификации должностей государственной службы с целью приведения их в соответствие с этой постановой, в частности государственным органам с штатной численностью:

до 100 должностей — в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу этой постановы;

до 500 должностей — в течение 30 рабочих дней;

до 1000 должностей — в течение 40 рабочих дней;

более 1000 должностей — не позднее чем через два месяца.

В частности, утвержден каталог типовых должностей государственной службы и критерии отнесения к таким должностям. Каталог определяет перечень семей и уровней типовых должностей государственной службы, содержит их описание с целью проведения классификации должностей государственной службы.

Критериями классификации должностей государственной службы являются семья должности, уровень должности, юрисдикция и тип государственного органа.

Этим Каталогом определяются 27 семей должностей государственной службы, в частности административное руководство, администрирование и предоставление публичных услуг, анализ государственной политики и нормотворческая деятельность, бухгалтерия, внутренний аудит, предотвращение коррупции, оборонная работа, мобилизационная подготовка и мобилизация, организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства и т.д.

Основной функционал типовых должностей содержит обобщенное описание основных направлений работы на соответствующих должностях государственной службы. Перечень основного функционала типовых должностей не является исчерпывающим.

Семья должностей определяется на основе соотношения описания семьи с целью должности государственной службы и основными направлениями работы.

На должности государственной службы может выполняться работа по направлениям, относящимся к разным семьям должностей. Должность относится к той семье должностей, работа по основным направлениям которой выполняется или должна выполняться в течение преобладающей части рабочего времени.

Если ни одна из функций не выполняется в течение преобладающей части рабочего времени, такая должность государственной службы классифицируется в соответствии с наиболее важной функцией, которая выполняется регулярно, или с функцией, которая выполняется чаще всего.

При определении семьи должностей учитываются требования законодательства, которыми определены основные задачи и функции, которые должны выполняться соответствующими структурными подразделениями или на соответствующих должностях государственной службы в государственных органах.

Каждая семья включает должности разных уровней в зависимости от роли и места должности в организационной структуре государственного органа, основной цели должности. Всего определено девять уровней должностей государственной службы.

В пределах семей должностей может определяться разное количество уровней должностей. В одном структурном подразделении могут быть должности государственной службы, отнесенные к разным семьям и уровням должностей.

Юрисдикция и тип государственного органа определяются в соответствии с требованиями закона, которым установлены условия оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Ниже приводим содержание постановления Кабмина.

Автор: Наталя Мамченко

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