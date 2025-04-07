«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

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История с проверкой членами Высшей квалификационной комиссии судей практических заданий кандидатов на должности судей апелляционных административных судов превращается в настоящий детектив.

Напомним, что 24-25 февраля 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов выполнили практические задания в соответствии со специализацией.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам выполнения практического задания, такими, что не преодолели проходной барьер в 112,5 баллов, были признаны 38 кандидатов, или 36,2% от общего числа претендентов на должности судей апелляционных административных судов.

Участие в конкурсе на 67 должностей судей административных апелляций, таким образом, продолжили 67 кандидатов.

Проверку практических заданий претендентов на должности судей административной специализации осуществляла коллегия в составе:

Андрей Пасечник – председатель ВККС

Сергей Чумак – секретарь Первой палаты ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

К результатам практических заданий сразу же возникли вопросы у участников конкурса, которые сочли полученные результаты несправедливыми.

В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда уже есть несколько судебных исков от участников конкурса в апелляционные административные суды.

«Судебно-юридической газете» удалось ознакомиться с некоторыми претензиями, возникшими к ВККС.

Председатель Комиссии ни там, ни здесь

Еще 12 марта, то есть в день оглашения результатов проверки практических заданий кандидатов в административные апелляционные суды, «Судебно-юридическая газета» сообщила о том, что председатель ВККС и член экзаменационной коллегии по административной специализации Андрей Пасечник во время проверки практических заданий официально находился на больничном.

Однако в реальности история оказалась еще интереснее.

Дело в том, что, по официальной информации ВККС, Андрей Пасечник все время проверки практических заданий находился сначала в отпуске, а затем на больничном.

Согласно информации ВККС (документ приведен в конце текста), во время проверки практических заданий Андрей Пасечник находился:

с 24 по 28 февраля – в ежегодном основном отпуске

с 3 по 11 марта – имел временную нетрудоспособность, то есть был на больничном

Соответствующая информация также подтверждается и видео трансляциями заседаний Комиссии.

С 24 февраля по 11 марта Андрей Пасечник, в отличие от других членов экзаменационной коллегии – Сергея Чумака и Романа Сабодаша, не участвовал ни в заседаниях ВККС в пленарном составе, ни в работе Первой палаты ВККС, ни в заседаниях «своей» коллегии № 3.

Председательствующим на пленарных заседаниях Комиссии в это время был заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, а во время заседаний Первой палаты – Сергей Чумак.

На работе Андрей Пасечник появился только 12 марта – в этот день ВККС, как известно, утвердила результаты выполнения практических заданий на должности судей апелляционных административных судов.

Экзаменационная ведомость без имен проверяющих

Еще одна претензия, возникшая к ВККС – это отсутствие в экзаменационной ведомости для оценки практического задания кандидатов на должности судей апелляционных административных судов информации, кто конкретно из членов коллегии по проверке практических заданий выставил баллы тому или иному кандидату.

То есть, в экзаменационной ведомости указаны только количество баллов, которые каждый член экзаменационной коллегии Комиссии выставил кандидату, общий средний балл, а также дата начисления баллов.

Но фамилии членов ВККС, которые выставляли баллы, в соответствующей графе почему-то отсутствуют – графа просто осталась незаполненной.

Таким образом, определить, кто именно из членов экзаменационной коллегии выставил кандидату те или иные баллы, оказалось невозможным.

Тайна авторизации председателя Комиссии в информационной системе ВККС

Хотя в соответствии с официальной информацией ВККС Андрей Пасечник с 24 февраля по 11 марта не исполнял обязанностей члена Комиссии, в информационной системе ВККС (известна под названием «Система автоматизации рабочих процессов Комиссии» – САРП), в которую каждый член экзаменационной коллегии должен лично вносить выставленные им баллы за выполнение практического задания, все же отмечено, что соответствующие баллы вносил в систему лично Андрей Пасечник.

Вход в указанную систему, отметим, осуществляется исключительно по паролю, который должен знать только конкретный член Комиссии.

При этом возможность удаленного доступа к указанной системе, даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий, можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Собственно, в судебном процессе теперь и будет предпринята попытка выяснить, каким образом произошло так, что при отсутствии председателя Комиссии и члена экзаменационной коллегии на рабочем месте в течение всего времени проверки практических заданий, задания все же были проверены, а баллы за их выполнение были внесены в информационную систему ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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